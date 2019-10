Wechsel an der Spitze der Evangelischen Jugend

Diakon Bastian Schober wird neuer geschäftsführender Dekanatsjugendreferent der Evangelischen Jugend im Dekanatsbezirk Coburg ejott, wie das evangelische Dekanat Coburg mitteilt. Gemeinsam mit Claudia Leisenheimer und Susanne Rose wird er vom 1. Januar 2020 an das große Evangelische Jugendwerk mit seinen rund 60 Mitarbeitern leiten

Schwerpunkte von Bastian Schobers Tätigkeit sind neben der Leitung der Geschäftsstelle die Begleitung der dekanatlichen Jugend, die Vertretung der ejott in verschiedenen Gremien und die Gemeinwesenarbeit, die von der ejott an verschiedenen Orten betrieben wird.

Bastian Schober bringt viel Erfahrungen aus der kirchengemeindlichen Jugendarbeit mit. So begann er vor neun Jahren als Jugendreferent der Kirchengemeinde Johanneskirche in Coburg und war zuletzt als Jugendreferent in Ebersdorf für offene und kirchliche Jugendarbeit verantwortlich.

Bastian Schober ist verheiratet und hat ein Kind. Er freut sich auf die neuen Aufgaben und möchte in seiner neuen Funktion das Zusammenwirkung von ejott und Kirchengemeinden vertiefen.

Die Amtseinführung des Diakons findet voraussichtlich am 21. Januar 2020 in der Heiligkreuzkirche in Coburg statt. red