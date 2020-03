Die Firma Imbus aus Möhrendorf wandelt ihre Teilnahme am offiziell abgesagten Girl's Day kurzerhand in einen "Imbus web day for IT talents" um. Der Anbieter für professionelle Softwaretests lädt heute von 9.30 bis 12.30 Uhr zu einer digitalen Infoveranstaltung rund um die Ausbildung und Tätigkeiten in einem IT-Unternehmen ein. Die Auszubildende Anna Heichert und der Bachelor Student Carsten Zöllner informieren über den Beruf des Informatikers, bauen mit den Teilnehmern eine Webseite und führen Interviews mit den Ausbildungsleitern. Zu dem kostenfreien Webinar kann man sich an seinem Computer mit einem Code einloggen oder mit dem Smartphone oder Tablet einfach eine App herunterladen und per Zugangscode einwählen. Alle Informationen gibt es unter www.imbus.de. red