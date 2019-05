WBV informiert über Arbeitssicherheit

Die Arbeitssicherheit ist ein wichtiger Baustein bei der nachhaltigen Waldbewirtschaftung. Gerade jetzt, wo man wieder zahlreiche Motorsägen in den Wäldern surren hört, sollte einmal mehr darauf geachtet werden. Die Berufsgenossenschaft bietet hierzu Auffrischungsseminare mit verschieden Schwerpunkten an. Am Freitag präsentiert die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) die Wirkung des "Fixlängenkatapults" im Freilandversuch. Die WBV Rennsteig lädt alle Waldbesitzer zur Informationsveranstaltung am Freitag, 24. Mai, um 16 Uhr ein. Treffpunkt ist der Schützenplatz. red