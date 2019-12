WBV fährt zum Wertholzplatz

Am kommenden Mittwoch, 4. Dezember, fährt die Waldbesitzervereinigung Kronach-Rothenkirchen um 14 Uhr nach Himmelkron im Landkreis Kulmbach, um den Wertholzplatz zu besuchen. Interessierte melden sich bitte im WBV-Büro unter der Telefonnummer 09268/9130940 oder über E-Mail an kronach@wbv-teuschnitz.de an. Die WBV hat dieses Jahr insgesamt 105 Festmeter starkes Fichten-Blochholz zur Submission aufgelegt. Am Dienstag, 3. Dezember, werden die Gebote der Käufer geöffnet. Mit den Ergebnissen für die einzelnen Stämme wird der WBV versuchen herauszufinden, welche Qualitätskriterien für die Käufer bei ihrem Gebot entscheidend sind. Die geastete Fichte aus dem Frankenwald hat einen guten Ruf über die Landesgrenzen hinaus. red