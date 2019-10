Der Reit- und Fahrverein (RFV) Sulzthal hat am Sonntag, 6. Oktober, WBO-Turnier auf der Steige. Hier misst sich der Reiternachwuchs in den Disziplinen Dressur, Springen und Gelände. Natürlich gibt es Kaffee und Kuchen etc., außerdem einen Wettbewerb für Hund und Herrchen/Frauchen. Los gehen die Wettbewerbe um 8 Uhr am Dressurplatz, um 11.30 Uhr am Springplatz und um 15 Uhr im Gelände. red