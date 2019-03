Wasserwacht ist der Schatz am Goldbergsee

Die vor 60 Jahren gegründete Wasserwacht-Ortsgruppe Marktschorgast hat sich seit 50 Jahren auch die Sicherheit am Goldbergsee auf die Brust geschrieben. Vorsitzender Thomas Ecker blickte bei der Hauptversammlung auf die Aktivitäten zurück und führte aus, dass von den 164 Mitgliedern 29 Personen aktiv sind: 23 Erwachsene und sechs Jugendliche. Sie leisteten während der Badesaison 2018 insgesamt 1507 Wachstunden am See. Die Rangliste führte Ralf Schrepfer mit 199 ehrenamtlichen Stunden an, gefolgt von Gründungsmitglied Elmar Feulner mit 141 Wachstunden und Stefan Hundhammer mit 108. Technischer Leiter Frank Nüssel berichtete, dass die Wasserwachtler 135 Mal Erste Hilfe leisteten.

Bürgermeister Hans Tischhöfer kam aufs Tauchen zu sprechen und meinte, dass es sein könnte, dass die Gemeinde die Taucher bitten werde, die Tiefe des Goldbergsees an einer bestimmten Stelle auszuloten. Den Ausführungen des Bürgermeisters war zu entnehmen, dass es wohl Überlegungen hinsichtlich eines Sprungturms gibt.

Urkunden gab es für folgende, langjährige Mitglieder: Karlheinz Goller (40 Jahre); Heidi Ecker (30 Jahre); Katja Rödel und Michael Viessmann (je 25 Jahre); Nicole Hörath, Simone Maschlinski, Sandra Rothe, Elke Sacha, Heinz Hauenstein und Thomas Lengel (je 20 Jahre); Jennifer Hörath, Paula Herbach, Noah Herbach und Christina Stenglein (je 10 Jahre) . Bruno Preißinger