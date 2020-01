Wasserwacht in der Donau

Die Wasserwachtler der Stadt waren mit von der Partie beim Donauschwimmen in Neuburg. Mit Vorsitzendem Konrad Hauptmann waren Johannes Böhmer, David Totzauer, Jeremias Felix und Nikolai Wendler am Start, um in den Fluss zu steigen und vier Kilometer zu schwimmen. Bei einer Wassertemperatur von vier Grad und einer Lufttemperatur von sechs Grad nicht wirklich ein Vergnügen. red