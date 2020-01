Wasserwacht ehrt langjährige Mitglieder

Die Wasserwacht in Haßfurt hält am Freitag, 7. Februar, ihre Jahresversammlung ab. Auf der Tagesordnung stehen nach Mitteilung der Vorstandschaft Ehrungen langjähriger Mitglieder, die Jahresberichte der Ortsgruppen-Leitung, des Technischen Leiters, des Kassenwartes und des Jugendwartes. Weitere Themen können im Anschluss diskutiert werden.Beginn ist um 19 Uhr im BRK-Haus in Haßfurt. red