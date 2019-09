Wasserwacht bietet Schwimmkurs an

Die Altenkunstadter Ortsgruppe der Wasserwacht hält einen Schwimmkurs im Hallenschwimmbad des Hotels Fränkischer Hof in Baiersdorf ab. Der Kurs erstreckt sich dabei über die Monate September, Oktober und November, wobei der Unterricht jeweils am Samstag und Sonntag stattfindet. Beginn ist am Sonntag, 29. September, um 14 Uhr. Die Wasserwachtortsgruppe weist darauf hin, dass Kinder mindestens fünf Jahre alt sein müssen. Die Anzahl der Schwimmkursplätze ist begrenzt. Anmeldungen werden schriftlich oder per E-Mail an sachs.h@gmx.de erbeten. dr