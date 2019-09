Wasserwacht beendet Sommersaison mit Grillfest

Für die Mainleuser Wasserwacht geht so langsam eine erfolgreiche Sommersaison zu Ende. Doch bevor die Rettungsschwimmer aus dem Fritz-Hornschuch-Bad endgültig in die Wintersaison und damit in das Hallenbad entlassen wurden, hatten die Verantwortlichen alle Ehrenamtlichen noch zu einem abschließenden Grillen eingeladen.

Vorsitzender Jörg Scholl bedankte sich bei ihnen für die vergangene Saison und blickt positiv auf nächstes Jahr: "Wir konnten viele neue Rettungsschwimmer ausbilden, so ist auch der Wachdienst zur Unterstützung des Badepersonals für 2020 gesichert." An 20 Jugendliche und Aktive der Ortsgruppe konnte die Urkunde zum bestandenen Deutschen Rettungsschwimmabzeichen in Bronze oder Silber übergeben werden.

Doch auch über den Winter bleiben die Aktiven dem Wasser nicht fern. Ab jetzt findet man die fleißigen Helfer immer dienstags ab 18 Uhr im Hallenbad Kulmbach zum Training oder bei Anfängerschwimmkursen. red