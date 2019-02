Wasserversorgung und Breitbandausbau

Am Dienstag, 5. Februar, tagt der Marktgemeinderat ab 18.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf. Unter anderem geht es um einen Vertrag mit dem Zweckverband zur Wasserversorgung der Aufseß-Gruppe, um die Wasserversorgung sicher zu stellen. Ferner geht es um den Ausbau der Breitbandversorgung im Gemeindegebiet. Besprochen wird die Auftragsvergabe an einen Netzbetreiber. Ebenso sind die Beteiligung an der Ferienpassaktion des Landkreises und der Sachstand der Bürgerversammlungen Themen der Sitzung. red