Wasserversorgung Thema im Gemeinderat

Am heutigen Mittwoch, 22. Januar, findet ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses eine Gemeinderatssitzung statt. Zu den Tagesordnungspunkte zählen die geplanten Sanierungsmaßnahmen in die Wasserversorgungseinrichtung entlang der Hauptstraße, der Einbau einer Entwässerungstrasse für den gemeindlichen Friedhof und ein Antrag an den Wasserzweckverband bezüglich der Finanzierung der Investitionen. Des Weiteren sind die Bestattungsentgelte ein Thema. Eine Viertelstunde vor der Sitzung haben die Bürger die Möglichkeit, Anfragen vorzubringen. red