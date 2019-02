Wasserversorgung ist das Thema

Am Dienstag, 19. Februar, 18.30 Uhr, findet im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf eine öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Unter anderem gibt es Informationen zu den neuen Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben. Weitere Themen sind der Beschluss des Gesamtkonzeptes für die Sanierung der Wasserversorgungsanlage des Marktes Wiesenttal und die Festlegung der beschlussmäßigen Behandlung von Anfragen der Bürgerversammlungen in Muggendorf, Engelhardsberg und Voigendorf. red