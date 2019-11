Rannungen 27.11.2019

Wasserversorgung der Gemeinde

Die Wasserversorgung der Gemeinde Rannungen und Vorschläge für die Ausweisung von Schutzgebieten sind Thema bei der Gemeinderatssitzung am Dienstag, 3. Dezember, in der Alten Schule in Rannungen. Begi...