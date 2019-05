Die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth -Eremitage bietet am kommenden Wochenende mehrere öffentliche Sonderführungen an:

? Altes Schloss und Park

Eremitage Bayreuth: Samstag, 25. Mai, 15 Uhr: "Sprudeln, spritzen, plätschern" - Wasserspiele in der Eremitage und wie sie funktionieren. Führung mit anschließendem Workshop mit Experimenten zur Wassertechnik. Die aufwendigen und prachtvollen Wasserspiele der Eremitage sind nicht nur wunderbar anzusehen, sondern auch wegen der bis heute noch funktionstüchtigen Originaltechnik - ohne Strom und Pumpen - bekannt. Nachdem die Wasserspiele in der Schlossgrotte bewundert wurden, soll ihnen auf den Grund gegangen werden: Wo kommt das Wasser her? Wie gelangte es von dort zu den Grotten und Brunnen? Welche Rolle spielen Wassertürme? Wie entstand letztendlich der nötige Wasserdruck ohne Strom und Pumpen?

Im anschließenden Workshop werden Experimente gemacht, um die Funktionsweise der barocken Wassertechnik besser zu verstehen. Die Führung samt Workshop findet zum Teil im Freien statt, bei schlechtem Wetter wird stattdessen eine museumspädagogische Schlossführung für Familien mit Kindern angeboten.

Geeignet für Familien mit Kindern im Alter von 7-11 Jahren. Treffpunkt: Altes Schloss Eremitage, Museumskasse. Anmeldung: Täglich von 9 bis 18 Uhr unter 0921/759 69 -37.

Sonntag, 26. Mai, 14 Uhr: "Wasser marsch! Auf den Spuren der Wasserspiele des 18. Jahrhunderts" - Führung zur barocken Wassertechnik in der Eremitage, zum Teil im Außenbereich. Anmeldung unter Telefonnummer 0921/75969-37. Treffpunkt: Altes Schloss Eremitage (Eremitage 4), Museumskasse Teilnehmerzahl: maximal 20 Personen. red