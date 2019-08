Wasserspaß im Freibad

Auch in diesem Jahr veranstaltet der Bürgerbadverein ein Ferienprogramm im Maßbacher Freibad. Wie Vorsitzender Wolfgang Blümlein betont, fehlt die Information im offiziellen Programmheft. "Sommerfreude im Freibad Maßbach mit Programm" nennt sich das Angebot, das am Dienstag, 20. August, laufen soll. Abfahrt ist um 12.30 Uhr am Parkplatz am Oberen Tor. Teilnehmen können Kinder zwischen sechs und 14 Jahren. Das Programm wird von der Wasserwacht zusammengestellt. Viele Übungen rund ums Schwimmen und die Wasserrettung sind dabei.

Anmeldungen und weitere Informationen beim Tourismusbüro im Deutschordensschloss Münnerstadt (Tel: 09733/787 482). Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung auf Freitag, 23. August, verschoben. eik