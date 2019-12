Wasserschutz ein Thema

Am Montag, 9. Dezember, um 19 Uhr findet im Rathaus Guttenberg eine Gemeinderatssitzung statt. Zur Beratung stehen die Bauleitplanverfahren der Stadt Stadtsteinach für das Gewerbegebiet "Am Bahnhof" und die Änderung des Flächennutzungsplans für Vorderreuth an. Weiter geht es um die Vergabe der hydrologischen Überprüfung der Wasserschutzgebiete Streichenreuth und Buch. Behandelt werden auch die in der Bürgerversammlung vorgebrachten Anregungen. red