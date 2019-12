Wasserschloss Mitwitz als Märchenkulisse

Am heutigen Dienstag, 24. Dezember, von 8.45 bis 9.45 Uhr zeigt das BR-Fernsehen den Märchenfilm "Die drei Federn" mit Sky du Mont in der Hauptrolle. Zum großen Teil wurde der Film im Sommer 2014 sowohl im Außenbereich des Mitwitzer Wasserschlosses (Schlosspark, Innenhof) als auch in den Innenräumen (Weißer Saal, Lyons-Schlafzimmer, Küche) aufgenommen. Die Dreharbeiten bleiben vielen Mitwitzern in bester Erinnerung, durften sie doch bei den Dreharbeiten als Komparsen mitwirken. red