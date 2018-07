Wasserschaden am Feuerwehrhaus

Der Marktgemeinderat Pretzfeld kommt am Dienstag, 3. Juli, um 19 Uhr zur nächsten Sitzung im Rathaus zusammen und beschäftigt sich unter anderem mit dem Einbau eines Kontrollgitters auf der Flachdachterrasse und eines Notüberlaufes an der Brüstung im Zuge des Wasserschadens am Feuerwehrhaus Pretzfeld. Außerdem wird über das Angebot der Firma Bayernwerk-Netz auf Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage in Poppendorf informiert. red