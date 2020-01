Wasserrohrbruch sorgt für Vollsperrung

"Immer am Freitagnachmittag!", bemerkte ein Mitarbeiter des Adelsdorfer Wasserwerks etwas unglücklich. Am Freitag gegen 10.30 Uhr informierte ein Autofahrer die Gemeinde, dass zwischen Aisch und Lauf neben der Straße Wasser heraussprudle.

Wieder einmal ein Wasserrohrbruch, stellten die Fachleute fest. Sofort gingen die "Orangen" vom Bauhof und die "Blauen" vom Wasserwerk an die Arbeit.

Bürgermeister Karsten Fischkal (FW) und der Laufer Ortssprecher Tim Scheppe waren bereits vor Ort. "Glück im Unglück haben wir dank des erst vor kurzem erfolgten 180 000 Euro teuren Ringschlusses. Im Moment haben nur vier Anwesen am Ortseingang von Lauf kein Wasser", bemerkte Fischkal. "Normalerweise wären jetzt nämlich ganz Lauf, die Laufer Mühle und Weppersdorf ohne Wasser."

Bauhofleiter Manfred Litz und Betriebsleiter Hans-Josef Schockel beratschlagten, was zu tun ist. "Da Freitagmittag ist und wir bis tief in die Nacht arbeiten müssten, werden wir in Lauf selber die alte Straße aufreißen und einen Streckenschieber setzen. So bekommen alle Laufer Bürger Wasser", erklärt Schockel. "Und wir müssen die Straße zwischen Aisch und Lauf nächste Woche aufreißen und voll sperren", ergänzt Litz.

Der Laufer Ortssprecher informierte sofort die Anwohner. Die Bürger müssen sich ab Mittwoch, 22. Januar, auf die Vollsperrung der Straße zwischen Aisch und Lauf einstellen. Wie lange die Sperrung dauert, ist noch unklar, denn zuerst muss die defekte Stelle unter der Straße gefunden werden.