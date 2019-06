Wasserretter sind eiskalte Wasserratten

Die Wasserwacht Himmelkron eröffnete die Freibadsaison auch in diesem Jahr mit dem traditionellen Anschwimmen. Ortsgruppenleiter Johannes Völkel dankte dem Gemeinderat dafür, dass er in seiner letzten Sitzung zwei Zuwendungsanträge der Wasserwacht genehmigt hat: Zum einen wird die Einsatzkleidung ergänzt, zum anderen übernimmt die Gemeinde die Mietkosten für das "GramppHaus". Bürgermeister Gerhard Schneider (CSU) dankte der Ortsgruppe seinerseits für den Einsatz in der Badeaufsicht sowie als Sanitäter bei öffentlichen Veranstaltungen: "Dafür sagen wir einfach danke und wir hoffen, dass wir möglichst wenig Einsätze haben. Wir haben damit die Wasserwacht auf eine Stufe mit unseren Feuerwehren gestellt."

Schneider verwies auch auf das neue Förderprogramm zur Sanierung von Frei- und Hallenbädern, das gerade starte. Er wünschte allen eine schöne Freibadsaison. Für die Kreiswasserwacht dankte deren Vorsitzender Lutz Striewski der Gemeinde Himmelkron für die finanzielle Unterstützung, die der Ortsgruppe in Himmelkron zuteil wurde: "Danke der Ortsgruppe für die tollen Dienste und Danke auch an die Jugendleiter für die Ausbildung und die Durchführung von Wettkämpfen. Viel Spaß und wenig Einsatz." Rei