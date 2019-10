Wasserpreis steigt

Ulrike Langer Es führt kein Weg daran vorbei: Zum 1. Januar 2020 muss der Zweckverband zur Wasserversorgung der Theres-Gruppe den Preis für den Kubikmeter Wasser von derzeit 1,99 Euro auf 2,42 Euro, jeweils inklusive Mehrwertsteuer, erhöhen. Schweren Herzens fasste die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung diesen Beschluss.

Zum 1. Januar dieses Jahres hatte der Verband die Wassergebühr gesenkt, um Überschüsse aus dem letzten Kalkulationszeitraum an die Verbraucher zurückzuzahlen. Allerdings muss bereits überraschenderweise im aktuellen Haushaltsjahr die Auswechslung der Wasserleitung in der Brunnenstraße in Untertheres finanziert werden. Da auch in den kommenden Jahren weitere Sanierungs- und Erschließungsprojekte anstehen, besteht bis zum Jahr 2022 ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 1,25 Millionen Euro.

Für künftige Investitionen

Wie der Vorsitzende, der Thereser Bürgermeister Matthias Schneider (CSU), berichtete, ist bei der Erstellung des Haushalts 2019 aufgefallen, dass die durch Gebühren zu erzielenden Einnahmen nicht ausreichten, um die anstehenden Aufgaben zu erfüllen. "Da der Wasserzweckverband als einzige Einnahme Gebühren aus Wasserverbrauch generieren kann, ist es notwendig, bereits jetzt die Gebühren für künftige Investitionen zu erhöhen", sagte er. Die Thematik sei mit der staatlichen Rechnungsprüfungsstelle und der Kommunalaufsicht (Landratsamt) besprochen worden. "Um die Finanzierung der Maßnahmen erreichen zu können, musste der Kalkulationszeitraum abgebrochen werden und eine neue Gebührenkalkulation für 2020 bis 2023 vorgenommen werden", sagte Schneider.

Die Verbandsräte diskutierten lange über die Notwendigkeit der Gebührenerhöhung und über die Kalkulation, die in der Sitzung nachgebessert wurde. "Es ist ärgerlich, dass wir jetzt die Gebühren wieder erhöhen müssen. Aber die Ausgabenentwicklung in der jetzt vorliegenden Form war so nicht abzusehen", sagte Gädheims Bürgermeister Peter Kraus (CSU). Letztendlich wurde der Beschluss einstimmig gefasst.

Etat verabschiedet

Zuvor hatte die Versammlung einstimmig den Haushalt 2019 verabschiedet. Während der Verwaltungshaushalt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 652 000 Euro schließt, sind im Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 479 250 vorgesehen.

Zur Finanzierung ist ein Kredit in Höhe von 250 000 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand, der Ende 2018 bei 495 899 Euro lag, wird laut Etatplanung bis Ende 2019 voraussichtlich auf 660 899 Euro steigen.

Der Zweckverband versorgt insgesamt 4836 Einwohner in Gädheim, Ottendorf, Greßhausen, Obertheres, Untertheres, Buch, Abersfeld und Waldsachsen. An die Verbandsanlagen sind 1612 Grundstücke angeschlossen. Die verkaufte Wassermenge 2018 betrug 185 597 Kubikmeter. Im Verbandsgebiet gibt es vier Hochbehälter und ein Maschinenhaus; die Ortsnetze und Fernleitungen betragen rund 48 Kilometer. Mit dem Stadtwerk in Haßfurt ist für die Wasserversorgung ein Betriebsführungsvertrag abgeschlossen. Die Hauptaufgaben erledigen aber weiterhin der Bauhof Theres mit dem Wasserwart.

Zum Haushalt 2019 erläuterte Matthias Schneider, dass in den letzten beiden Jahren bei den Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten ein enormer Kostenanstieg zu verzeichnen sei.