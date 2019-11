Die Kronacher Stadtwerke führen in dieser Woche Wasserleitungsarbeiten in Ziegelerden durch. Um die defekten Schieber austauschen zu können, ist eine vollständige Sperrung der Durchfahrtsstraße auf Höhe der Anwesen Ziegelerden 5 und 10 erforderlich und zwar im Zeitraum von Mittwoch, 13. November, 8 Uhr bis voraussichtlich Freitag, 15. November, 16 Uhr. Die Umleitung für die Dauer der Baumaßnahme erfolgt für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen über die Bergstraße, den Brunnenweg und die Kuhbergstraße und ist von beiden Seiten her ausgeschildert. Die beiden Bushaltestellen "Bergstraße" und "Ziegelerden Mitte" können in dieser Zeit leider nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, auf die Haltestelle "Breitenschrot" auszuweichen. Für Anlieger ist die Zufahrt bis zum Baustellenbereich frei. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass für Lkw keine Wendemöglichkeit besteht. red