Wasserkraftnutzung früher und heute

In der Egloffsteiner Mühle wurde noch bis 1972 Mehl gemahlen. Am Dienstag, 25. Juni, wird im Rahmen einer Führung anhand der alten Mahlgeräte die Funktionsweise der Mahltechnik erklärt. Man erfährt auch allerlei Interessantes über die heutige Nutzung der Wasserkraft zur Stromerzeugung. Mit dem erzeugten Strom der heutigen Turbine und des 500 Meter entfernten Wasserrads von Egloffstein werden gut 14 Prozent des im Ort verbrauchten Stroms erzeugt. Der Rundgang beginnt um 10 Uhr. Treffpunkt ist bei der Pension "Mühle" in der Talstraße 10 in Egloffstein. red