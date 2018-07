Wasserkocher verschmort auf Herdplatte

red



Verschmorter Kunststoff auf einer Herdplatte sorgte am Mittwoch um 22.35 Uhr für einem Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst sowie der Polizei , berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Eine 65-Jährige wollte in einem Wasserkocher Wasser erhitzen. Anstatt jedoch das Kochgefäß auf den Kontaktfuß des Wasserkochers zu stellen, stellte die Frau das Plastikgefäß auf das Cerankochfeld ihres Herdes. Diesen schaltete sie anschließend auch noch ein. Dadurch verschmorte das Plastik des Wasserkochers und es entwickelte sich starker Rauch. Ein offenes Feuer entstand zum Glück nicht. Die Feuerwehr musste lediglich die Wohnung lüften, um diese wieder rauchfrei zu bekommen. Am Wasserkocher und Kochfeld entstand ein Schaden im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Coburger Polizeiinspektion ermittelt gegen die 65-Jährige, weil sie eine Brandgefahr herbeigeführt hat.