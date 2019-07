Mit Änderungen von Flächennutzungsplänen in den Gemarkungen Leutzdorf und Wichsenstein und mit dem Abgleich der Globalkalkulation 2017 bis 2020 der Abwassergebühr (Anlage Gößweinstein)sowie mit dem Rechnungsergebnis 2018 beschäftigt sich der Marktgemeinderat am Dienstag, 23. Juli. In der um 19 Uhr im Haus des Gastes beginnenden Sitzung geht es auch um die Erweiterung des Geltungsbereiches des Bebauungsplans Albertsgarten Wichsenstein. red