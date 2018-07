Wassergebühren sind gleich geblieben

Erneuerungen und Kosten





Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Veitensteingruppe versorgt über 5000 Einwohner und verkauft für diese 211 021 Kubikmeter Trinkwasser aus zwei Brunnen Der Verbandsrat beschloss auf seiner Sitzung den Haushaltsplan für das Jahr 2018, der im Verwaltungshaushalt mit 385 100 Euro und im Vermögenshaushalt mit 229 400 Euro abschließt. Der Wasserpreis beträgt 1,07 Euro pro Kubikmeter, wozu eine variable Grundgebühr hinzukommt.Der Verbandsrat besteht aus den Mitgliedern der Gemeinden Kirchlauter, Breitbrunn, Ebelsbach und Baunach, deren Vertreter die Vorsitzende Gertrud Bühl begrüßte. Geschäftsführer Daniel Stürmer stellte dann den Haushaltsplan vor, der gegenüber dem Vorjahr im Verwaltungshaushalt um 25 100 Euro und im Vermögenshaushalt um 67 400 Euro ansteigt.Im Investitionsplan schlagen vor allem Erneuerungen und Kosten durch Straßensanierungen in den verschiedenen Gemeinden und Orten mit rund 140 000 Euro zu Buche: Erneuerung Be- und Entlüfter in Lauter, Erneuerung Hauptschieber in Dorgendorf/Appendorf, die Baugebiete an der Leite in Kirchlauter und in der Sommerleite in Dorgendorf, Straßensanierungen in Appendorf, Lauter und Rudendorf sowie die geplante Erneuerung an der Fernleitung zwischen Hasenmühle und Kirchlauter.Durch die Straßensanierungen müssen auch Hausanschlüsse mit Kosten von 32 000 Euro erneuert werden. Die Wieder-Inbetriebnahme des Altbrunnes bei Kottendorf ist mit Kosten von 34 000 für Gutachten und Wasserrecht veranschlagt. Die Veräußerung von Grundstücken mit 45 000 Euro und die Anschlussbeiträge mit 22 000 Euro sind im Vermögensplan die wichtigsten Einnahmen.Im Verwaltungshaushalt sind die wichtigsten Einnahmen, die Wassergebühren, mit 245 000 Euro, gleichgeblieben. Durch Verkauf von Wasser an weitere Abnehmer wie die Stadt Königsberg, die Gemeinde Rentweinsdorf mit Salmsdorf, Bauwasser oder verrechnete Wasserverluste bei Rohrbrüchen kommen 30 000 Euro hinzu. Die wichtigsten Ausgaben im Verwaltungshaushalt sind Personalkosten mit 92 000 Euro, Sozialversicherung mit 20 000 Euro, Unterhalt der Wasserversorgungsanlagen mit 40 000 Euro, Entschädigung Wasserschutzgebiet mit 6000 Euro, EDV-Kosten mit 18 000 Euro, Energie für Betriebszwecke mit 42 000 Euro, Mehrwertsteuer mit 50 000 Euro, Sachverständigenkosten mit 18 000 Euro und kalkulatorische Abschreibung mit 45 000 Euro.Daniel Stürmer informierte auch über den laufenden Betrieb, bei dem im Jahre 2017 immerhin 21 Rohrbrüche geortet und repariert wurden. 8000 Kubikmeter seien außerdem unechte Wasserverluste durch Friedhöfe und Kirchen, Feuerwehren, Kanalspülungen und Eigenverbrauch.Der Verbrauch nach der verkauften Wassermenge in der Veitensteingruppe mache im Jahr 39 Kubikmeter pro Kopf oder 109 Liter pro Tag aus. An der verkauften Wassermenge seien die Gemeinden wie folgt beteiligt: Gemeinde Kirchlauter 55 855 Kubikmeter (31 Prozent), Breitbrunn 43 680 Kubikmeter (25 Prozent), Gemeinde Lauter 43 612 Kubikmeter (24 Prozent), Stadt Baunach 26 453 Kubikmeter (15 Prozent) und Ebelsbach 9437 Kubikmeter (5 Prozent).Positiv sei auch die Entwicklung der Nitratwerte, die beim Brunnen I bei 35,28 mg/l und beim Brunnen II bei 37,17 mg/l lagen. Der ph-Wert sei 7,31 und der Härtegrad 21,3, was "Härtebereich hart" bedeute.Vorsitzende Bürgermeisterin Gertrud Bühl (FW) teilte dann mit, dass der Zweckverband der Veitensteingruppe eine Ausbildungsstelle für eine "Fachkraft für Wasserversorgungstechnik" ausgeschrieben habe, die zum 1. September 2019 besetzt werden soll.