Die nächste Sitzung des Marktgemeinderates Rentweinsdorf findet am Montag, 4. November, um 19.30 Uhr im Rentweinsdorfer Rathaus statt. Auf der Tagesordnung steht die musikalische Früherziehung in der kirchlichen Kindertagesstätte beziehungsweise Grundschule durch die Musikschule Ebern. Dabei geht es um die Finanzierung durch den Markt Rentweinsdorf. Des Weiteren befassen sich die Räte mit den Wassergebühren in Salmsdorf 2020 und mit der Jahresrechnung 2018 des Marktes Rentweinsdorf. red