Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 28. auf 29. Mai in der Heglerstraße in den Bauhof der Straßenmeisterei ein. Dort entwendeten sie mehrere Fallrohre der Dachentwässerung und verschwanden wieder. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro, der angerichtete Sachschaden auf rund 150 Euro. Wer in dieser Nacht in Oerlenbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, meldet sich bei der Polizei Bad Kissingen, Tel.: 0971/714 90. pol