Wasserentnahme war nicht ganz so hoch

In unseren Bericht über den Besuch der fränkischen Weinkönigin Klara Zehnder im Abt-Degen-Weintal in der Donnerstagsausgabe hat sich ein Fehler eingeschlichen. Im Bericht hatte es im Zusammenhang mit der anhaltenden Trockenheit fälschlicherweise geheißen, dass die Winzer, die Landwirte und die Gemeinde in Sand insgesamt rund vier Millionen Kubikmeter Wasser aus dem Gemeinschaftsbrunnen entnommen haben. Es wurden aber "nur" vier Millionen Liter oder 4000 Kubikmeter Wasser entnommen. red