Wasseranwendungen mit der Volkshochschule

Kneipp ist mehr als Wassertreten: An der neuen Kneipp-Anlage neben dem Gelände der Sportangler in Ermershausen können Interessierte am Samstag, 21. September, von 16 bis 17.30 Uhr die fünf Säulen der Kneipp'schen Lehre mit allen Sinnen erleben. Darauf weist die Volkshochschule hin. Referentin Ingrid Mauer beschreibt in Theorie und Praxis Wissenswertes zum Thema Wasseranwendungen und gibt Tipps zu verschiedenen Befindlichkeitsstörungen. Die Volkshochschule lädt zu dem Kurs in Zusammenarbeit mit der Sportangler-Gemeinschaft Ermershausen ein. Anmeldungen nimmt Sandra Fassl entgegen, Ruf 09532/1705. red