Lahm im Itzgrund vor 18 Stunden

Wasserversorgung

Wasser wird in ganz Lahm gesperrt

Wegen dringender Arbeiten am Wasserleitungsnetz wird am morgigen Mittwoch in der Zeit von 10.30 bis circa 17 Uhr in ganz Lahm (Gemeinde Itzgrund) das Wasser gesperrt, teilt die Wasserversorgung Banzer...