Wasser wird deutlich teurer

Dass die Wassergebühren in der Marktgemeinde Burkardroth steigen werden, hat Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) in den Bürgerversammlungen, die vor wenigen Wochen stattfanden, der Bevölkerung schon ausführlich erläutert. Nun waren die Marktgemeinderäte aufgerufen, die formal nötigen Beschlüsse zu fassen.

Um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, hat der Marktgemeinderat die personelle Aufstockung und Weiterqualifizierung des Personals beschlossen. Außerdem seien in den vergangenen Jahren die Wasserverluste in den verschiedenen Ortsteilen massiv gestiegen, teils bis weit über 25 Prozent, erklärte der Bürgermeister die Hintergründe. Aufgrund des in der Vergangenheit eingesetzten PVC-Rohrmaterials müsse von einem stark löchrigen Leitungsnetz ausgegangen werden. Außerdem wurden, bedingt durch zurückgehende Quellschüttungen in Stangenroth, erhöhte Wassereinkaufsmengen notwendig.

Deckungsbedarf von 39 Cent

Neben den zusätzlichen Personalkosten und den steigenden Wassereinkaufsmengen seien auch weitere aktuelle Ansatzänderungen in einer Gebührenbedarfsermittlung berücksichtigt worden. Hieraus ergebe sich ab dem 1. Januar 2020 ein zusätzlicher Deckungsbedarf von 39 Cent pro Kubikmeter verkauften Wassers, weshalb der laufende Kalkulationszeitraum aufgrund der nicht vorhersehbaren Änderungen frühzeitig abgebrochen werde.

Die Wassergebühr wird ab dem 1. Januar 2020 auf 1,88 Euro pro Kubikmeter entnommenen Wassers angehoben. Die Grundgebühr steigt bei einem Dauerdurchfluss bis vier Kubikmeter pro Stunde von 50 Euro auf 79,20 Euro/Jahr, bis zehn Kubikmeter pro Stunde von 65 Euro auf 91,20 Euro/Jahr, bis 16 Kubikmeter pro Stunde von 80 Euro auf 103,20 Euro/Jahr und über 16 Kubikmeter pro Stunde von 95 Euro auf 115,20 Euro/Jahr. Diese Gebührenänderung wurde einstimmig beschlossen. Der Marktgemeinderat sei sich darüber sehr wohl bewusst, dass sich die Gemeinde mit der erneuten Gebührenerhöhung im Vergleich zu umliegenden Kommunen im oberen Bereich der Verbrauchsgebühren bewege, erklärte der Bürgermeister.

Zum genauen Vergleich sei aber auch das jeweilige Verhältnis zwischen Verbrauchsgebühren und Herstellungsbeiträgen zu berücksichtigen. In der Regel gehen günstige Gebühren meist mit hohen Herstellungsbeitragssätzen einher.

Behandelt wurden die Anregungen aus den vier Bürgerversammlungen (Gefäll, Frauenroth, Burkardroth/Wollbach/Zahlbach und Waldfenster). Der Bürgermeister bezog zu den einzelnen Anregungen, Empfehlungen und Wünschen, die in den letzten vier Bürgerversammlungen vorgetragen wurden, eingehend Stellung.

Flurweg-Sanierung prüfen

Bei fast allen Einwendungen sei das Erforderliche bereits veranlasst worden. Gesondert diskutiert werden nur einzelne Punkte: Aufgrund der erheblichen Gefahren für den durch Radfahrer stark frequentierten Flurweg von Wollbach nach Frauenroth soll die Sanierung näher geprüft und zeitnah zur Entscheidung gestellt werden.

Zur Vermeidung von Sichtbeeinträchtigungen von beschlagenen/zugefrorenen Verkehrsspiegeln soll, auch wenn diese nur als Hilfsmittel dienen, ein neu entwickelter Edelstahl-Verkehrsspiegel getestet werden.

Unabhängig davon wäre zu prüfen, ob es gegebenenfalls nicht noch eine anderweitige Beschichtungsmöglichkeit für die aufgehängten Spiegel gibt, die ein Beschlagen sicher verhindern.

Durch die Reduzierung der Mulchgänge in den Straßenbe-gleitgräben wird befürchtet, dass die Gräben unter Umständen nicht mehr genügend Niederschlagswasser, insbesondere bei Starkniederschlägen aufnehmen können. Dies sollte nochmals gesondert geprüft werden.

Auch wenn das Thema Ortsschelle schon mehrfach diskutiert wurde, wurde angeregt, vor allem unter Berücksichtigung des BGH-Urteils vom Dezember 2018 generell über den künftigen Inhalts des amtlichen Mitteilungsblattes zu befinden.

Bauanträge

Genehmigt wurde der Neubau eines Einfamilienwohnhauses in Stralsbach. Ebenfalls grünes Licht gab es für die Errichtung eines unbeheizten Wintergartens in Wollbach, die Errichtung eines Gartenhauses (Nutzungsänderung) in Stralsbach sowie den Neubau eines Carports in Stangenroth.