Untersteinach 30.01.2020

bauarbeiten

Wasser wird abgesperrt

Wegen Arbeiten an der Wasserversorgung Untersteinach wird am Montag, 3. Februar, von 9 bis voraussichtlich 16 Uhr in der Richard-Wagner-Straße auf den Anwesen mit den Hausnummern 1 bis 12 das Wasser a...