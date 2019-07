Der Markt Mainleus weist darauf hin, dass die Reparaturarbeiten an der Wasserversorgungsanlage in Schwarzach auf Donnerstag, 25. Juli, verschoben werden müssen. An diesem Tag muss von 14 bis 18.30 Uhr die Wasserversorgung in den Ortsteilen Fassoldshof, Rothwind und Schwarzholz eingestellt werden. Die Bürger sollten für entsprechende Wasservorräte sorgen und werden um Beachtung und Verständnis gebeten. red