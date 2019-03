Wasser und Bauanträge

Die nächste Gemeinderatssitzung im Rathaus Untersteinach findet am Dienstag, 19. März, um 19 Uhr statt. Neben Bauanträgen stehen die Wasserversorgung Gumpersdorf (Anschluss an die Rodacher Gruppe) und die Bestätigung der neu gewählten Kommandanten der Feuerwehr Gumpersdorf auf der Tagesordnung. Beraten wird auch über die Genehmigungsfreistellung von Mario Röttgen für den Neubau einer Omnibuswerkstatt mit Waschanlage und Lagerräumen in der Rudolf-Diesel-Straße 7. Auch über den etwaigen Umbau der bestehenden Kindertagesstätte und die Schmückung des Osterbrunnens wird diskutiert. red