Wasser steht im Fokus

Eine öffentliche Zusammenkunft des Gemeinderats findet am Dienstag, 3. September, um 19.30 Uhr in der Gemeindekanzlei statt. In dieser Sondersitzung werden unter anderem die Ertüchtigung der Wasserversorgung, Bauanangelegenheiten und der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße von Zettmeisel nach Altenreuth behandelt. Weiter stehen die Auftragsvergabe für das Dach der Bauhofgarage, die Leerrohrverlegung in der Staatsstraße 2183 für einen möglichen Fwo-Anschluss, die Berufung des Gemeindewahlleiters für die Kommunalwahlen am 15. März 2020 sowie die Teilnahme am Förderprojekt "Kommunales Energiecoaching" auf der Agenda. red