Wasser ist einwandfrei

Das Trinkwasser in Obererthal ist wieder bedenkenlos genießbar. Das Trinkwasser entspricht den strengen Standards der Trinkwasser-verordnung. Mehrere Trinkwasserproben kamen in den letzten Tagen allesamt zu dem Ergebnis, dass das Wasser im Ortsnetz Obererthal frei von unerwünschten Keimen ist.

Abkochen nicht nötig

Aufgrund einer nicht trinkwasserkonform installierten Kundenanlage kam es zu einer Grenzwertüberschreitung.

Daraufhin hatten die Stadtwerke Hammelburg in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt am 13. Juni ein Abkochgebot für Obererthal ausgesprochen. In Absprache mit dem Gesundheitsamt wurden das Abkochgebot für Obererthal und die Schutzchlorung für Ober- und Untererthal zum Freitag, 21. Juni , aufgehoben.

Die Haushalte in Obererthal werden zusätzlich mit Handzetteln über die neue Situation informiert, teilten die Stadtwerke mit. Für Rückfragen stehen die Stadtwerke Hammelburg zu den Geschäftszeiten unter Tel.: 09732/902 205 zur Verfügung. red