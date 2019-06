Am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr sind alle Interessierten zu einem Vortrag des Verbraucherservice Bayern mit dem Titel "Wasser ist unser tägliches Lebenselixier" im Mediencafé in der Fortuna Kulturfabrik in Höchstadt eingeladen. Passend zum Monatsmotto Juni "Trinke ausreichend" des Höchstadter Gesundheitsjahres kann man sich dort vom 6. bis 29. Juni zum Thema "Wasser - ein kostbares Gut" informieren. Die Ausstellung und der Vortrag sind kostenfrei und ohne Anmeldung zu besuchen. red