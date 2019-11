Wasser im Schützenheim

Im Gemeinderat stellte der Langensendelbacher Bürgermeister Oswald Siebenhaar (FW) den geplanten Anbau an das Schützenheim vor. Seit geraumer Zeit beklagt der Schützenverein Langensendelbach, dass die Decke im Schießraum Feuchtigkeit aufweise, da Wasser eindringe.

Die Mitarbeiter vom Bauhof haben die undichten Stellen zwischenzeitlich abgedichtet. Um weitere Schäden zu vermeiden, soll ein Anbau erfolgen, der als Lagerfläche (circa 400 Quadratmeter) an einen Gewerbebetrieb vermietet werden soll. Die Kosten können erst nach Festlegung der Planung genannt werden. Die Räte beschlossen, einen Eingabeplan anfertigen zu lassen und dann den Bauantrag zu stellen. Der Anbau soll mit Eigenleistung erstellt werden.

Probleme mit parkenden Autos

Seit einem Jahr wird in Langensendelbach und Bräuningshof der ruhende Verkehr überwacht, der laut Siebenhaar riesige Probleme mache. Schuld daran sind die fehlenden Seitenstreifen. Es besteht die Verpflichtung, zum Halten und Parken einen Seitenstreifen zu nutzen. Ist keiner vorhanden, so ist der rechte Fahrbahnrand zu nutzen. Laut Gesetz müsse jedoch eine Fahrbahnbreite von drei Metern gewährleistet sein, erläuterte Siebenhaar. Wenn der Gehweg mit als Parkfläche ausgewiesen wird, dann muss die Gehwegbreite 1,20 bis 1,50 Meter sein. Dies ist aufgrund der viel zu klein bemessenen Fahrbahnbreiten nicht einzuhalten. "Somit haben wir in beiden Ortsteilen riesige Probleme. Die Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht", sagte Siebenhaar, "als Baugebiete ausgewiesen wurden mit viel zu kleinen Fahrbahnbreiten. Heute holt uns die Vergangenheit ein. Wir müssen klare Parkregelungen schaffen, denn Fußgängern, Kindern und älteren Bürgern müssen wir eine gewisse Sicherheit zugestehen."

Gravierende Brennpunkte sind die Ebner-Wiese, Fasanenholz, die Fichtenstraße, Fränkische-Schweiz-Straße und Honingser Straße. Der Bürgermeister forderte alle Gemeinderäte auf, Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Doris Heid Standesamtsleiterin

Die Geschäftsleiterin Doris Heid wurde von den Räten einstimmig zur Standesbeamtin und Standesamtsleiterin bestellt. Für die Kommunalwahl 2020 wurde als Wahlleiterin Doris Heid und als Stellvertreter Bernd Frank bestellt. wi