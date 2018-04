Wasser bleibt ein Thema

Der Gemeinderat trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 17. April, um 19 Uhr im Rathaus. Themen sind die künftige Wasserversorgung in Untersteinach, die Errichtung des Regenrückhalteteiches 1 im Gewerbegebiet, ein Bauantrag der Firma Reimey auf Neubau einer Lagerhalle sowie eine Stellungnahme zur Änderung des Bebauungsplans "Schieferberg III" der Stadt Kupferberg. Weiter geht es um die Stellungnahme der Gemeinde zum Bauleitplanverfahren der Marktgemeinde Ludwigschorgast bezüglich des "Solarparks Ludwigschorgast". Kurz vorgestellt werden schließlich noch die geplanten Sanierungsmaßnahmen am Rathaus in Untersteinach. red