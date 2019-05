Wasser auf den Straßen

Die starken Regenfälle am Dienstagnachmittag waren der Grund für kleinere Straßenüberflutungen im Dienstbereich der Polizei Ebern, zum Beispiel auf den Strecken Rentweinsdorf-Kirchlauter, Ebern-Gleusdorf und im Bereich von Gleusdorf. Als Ursache gibt die Polizei die Gräben neben den Straßen mit verstopften Wasserdurchlässen an.

Auf der Strecke Rentweinsdorf-Kirchlauter kamen Sturzbäche aus den Forststraßen, die auch Erdreich und kleinere Steine mit sich führten.

Bahn konnte nicht fahren

In Treinfeld wurde der Bahnübergang überflutet, so dass die Bahnlinie kurzzeitig gesperrt und der Zugverkehr eingestellt werden musste. Allerdings musste der Zugverkehr der Regionalbahn laut Polizei bereits in Oberfranken gestoppt werden, da auch dort Bahnübergänge überflutet waren. Grund für die Überflutung des Bahnübergangs Treinfeld war auch hier ein verstopfter Wasserdurchlass. Die Feuerwehr beseitigte das Problem und kanalisierte die Wassermassen mit Sandsäcken, so dass das Wasser abfloss und Gebäude geschützt wurden.

Größere Schadensereignisse wurden bei der Polizeiinspektion Ebern nicht bekannt. Die Inspektion bittet die Verkehrsteilnehmer, die Fahrweise den Verhältnissen anzupassen. red