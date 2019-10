Das Umweltbildungszentrum (Ubiz) in Oberschleichach weist auf seine neuen Veranstaltungen und Angebote hin. Anmeldungen sind nötig: www.ubiz.de oder www.vhs-hassberge.de oder telefonisch unter Ruf 09529/92220. 1. "Mit dem Förster im Wald": Andreas Friedel führt am Sonntag, 13. Oktober, um 15 Uhr durch "sein" Revier in Burgwindheim. Der Treffpunkt ist am Gasthaus Kreck-Schmitt in Büchelberg.

2. "Die Feldlerche - Vogel des Jahres 2019": Hartwig Brönner vom LBV (Landesbund für Vogelschutz) im Raum Main-Spessart stellt am Dienstag, 15. Oktober, um 17 Uhr den Vogel des Jahres 2019, die Feldlerche, im Mehrgenerationenhaus in Aidhausen vor.

3." Waschmittel aus der Natur - Rosskastanie und Efeu": Plastikfrei die Wäsche waschen, sogar mit einheimischen Pflanzen! Wie das geht, zeigt Ute Solf am Mittwoch, 16. Oktober, um 18 Uhr ganz praktisch. Mitzubringen sind die seifigen Helfer Rosskastanie und Efeu (falls vorhanden).

4. "Gewürzpflanzen, Samen, Kerne und Kräuterwurzeln": Einblicke in die herbstlichen und winterlichen Gewürze in Küche und Hausapotheke gibt Kerstin Hertinger am Donnerstag, 17. Oktober, 19 bis 21 Uhr. Sie präsentiert Rezepte aus dem Klostergarten der Hildegard von Bingen sowie fernöstliche, ayurvedische, chinesische Arzneien.

5. "Bauen für die Zukunft - Ausführung und Fördermöglichkeiten beim Neubau": Andreas Binder gibt am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr Einblicke in die Möglichkeiten der Bauausführung mit den Fördermöglichkeiten. red