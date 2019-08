Einen Waschbären fuhr ein 46-jähriger Renaultfahrer am späten Samstagabend auf der Ancenis-Straße an. Das aus dem Grün rechts der Straße hervorspringende Tier war so spät zu erkennen, dass es trotz eines Bremsmanövers leicht vom Fahrzeug touchiert wurde, so die Polizei. Der Waschbär verschwand im nahen Gehölz. Am Auto entstand ein kleiner Kratzer. pol