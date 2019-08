Als eine 36-Jährige am Mittwochabend mit ihrem Auto von Aschach in Richtung Hohn unterwegs war, kam es zu einem Wildunfall mit einem Waschbären. Dieser verzog sich danach durch die Lamellen der Frontschürze in den Motorraum. Der Waschbär wurde durch die Polizisten aus dem Motorraum befreit und rannte unversehrt davon. Am Pkw entstand leichter Schaden, die Fahrerin blieb unverletzt. pol