Waschbär und Wildschwein erfasst

Zwei Wildunfälle haben sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Hammelburg ereignet. Zuerst lief einer 28-jährigen Fahrerin ein Waschbär auf der B 27 von Hammelburg kommend in Richtung Untereschenbach vor ihren Renault. Wenig später querte ein Wildschwein auf der St 2294 vor dem VW eines 56-Jährigen die Fahrbahn, der gerade von Gauaschach in Richtung Lager Hammelburg fuhr. Beide Fahrzeugführer konnten einen Zusammenstoß mit den querenden Tieren nicht mehr verhindern und erfassten diese frontal. Am Renault entstand lediglich geringer Frontschaden von rund 100 Euro, am VW jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Im Falle des Wildschweins wurde der zuständige Jagdpächter mit der Nachsuche des vermutlich verletzten Tieres beauftragt. Bereits am Freitagabend querte ein Rehbock die Seeshofer Straße und rannte vor das Auto einer 26-Jährigen. Das Reh wurde getötet, am Fahrzeug entstand etwa 500 Euro Schaden. Bei Oberthulba ereignete sich dann am Samstagmorgen auf der Staatsstraße 2290 ein weiterer Wildunfall. Eine 21-jährige Fahrerin war in Richtung Wittershausen unterwegs, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Die Frau konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Reh rannte nach dem Unfall weiter. Der Schaden wird auf rund 100 Euro geschätzt, auch in diesen beiden Fällen wurde der zuständige Jagdpächter verständigt. pol