Waschbär, Reh und Biber laufen vor Autos

Die Gefahr von Wildunfällen ist ungebrochen. Nachdem in der Nacht auf Dienstag vier Wildunfälle bei der Polizeiinspektion registriert werden mussten, kam es in den letzten 24 Stunden zu drei weiteren Begegnungen von Auto und Wildtieren. Die Opfer jetzt: ein Waschbär, ein Reh und ein Biber, meldete die Polizei. Am Dienstag, gegen 7.20 Uhr, fuhr eine 23-Jährige mit ihrem Auto auf der Staatsstraße 2790 von Hammelburg nach Bad Brückenau. In der "Krummen Kar", einer engen Kurve kurz vor Untergeiersnest, lief ihr ein Waschbär vors Auto. Sie kam mit dem Schrecken davon. Am Dienstagabend fuhr ein 69-Jähriger von Schondra nach Schönderling. Dabei lief ihm kurz vor Schönderling ein Reh vor sein Auto. Auch er wurde nicht verletzt. Der Schaden ist mit rund 2000 Euro beträchtlich. Am Mittwochmorgen noch vor der Dämmerung erwischte es bei Trübenbrunn einen Biber, der vor einen Pkw lief. Der 57-jährige Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und erwischte das Tier. Am Auto wurde durch den Aufprall Schaden in Höhe von rund 2000 Euro verursacht. pol