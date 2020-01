Waschbär musste von Leiden erlöst werden

Auf der Staatsstraße St 2267 von Premich in Richtung Steinach erfasste am Mittwoch, gegen 3.10 Uhr, ein Opel-Fahrer einen Waschbären. Am Fahrzeug entstand durch die Kollision ein Schaden von circa 1000 Euro. Der Waschbär war so schwer verletzt, dass er von seinen Leiden erlöst werden musste. pol