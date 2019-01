Was würdet ihr selbst für den Erhalt der Bienen tun?

Zum Volksbegehren "Rettet die Bienen" ging folgender Leserbrief in der Tageblatt-Redaktion ein: Da jetzt alle zu großen Bienenrettern werden: Würdet ihr auch Unterschriften hergeben, wenn ein Volksbegehren eure Annehmlichkeiten beschneiden würde???

Zum Beispiel: Jeder darf nur noch alle zwei Jahre in den Urlaub fahren/fliegen, um Emissionen zu verringern. Wenn es eine freie Wohnfläche im (Schwieger-)Elternhaus gibt, dürft ihr euch kein Haus bauen und müsst euch mit der älteren Generation arrangieren, um weitere Flächenversiegelung zu verhindern. Ihr dürft euch keinen Mähroboter anschaffen, der euch Arbeit erspart und verhindert, dass auch nur ein Gräslein in eurem Garten blüht. Ihr dürft euch keinen stylischen Steingarten anlegen, sondern müsst Blühflächen anlegen. Ihr müsst nachts auf Beleuchtung verzichten, um die Lichtverschmutzung zu reduzieren.

Hier gäbe es noch viele Beispiele, die den Insekten helfen würden!

Würdet ihr dann noch unterschreiben??? Aber es ist ja viel einfacher, mit einer Unterschrift die Verantwortung auf dem Berufsstand Landwirtschaft abzuwälzen.

Jeder zweite Bauer in Bayern und in Coburg hat sich vertraglich dazu verpflichtet, freiwillig mehr für die Umwelt und den Naturschutz zu tun. Fast 40 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche werden nach Richtlinien von Kulturlandschaftsprogramm (KULAP) und Vertragsnaturschutzprogramm (VNP) bewirtschaftet.

Vor allem durch immer mehr Bevormundung in der Landwirtschaft werden die bäuerlichen Familienbetriebe zerschossen. Gerade diese arbeiten noch am nachhaltigsten ( kurze Wege, Größe der Feldstücks, Größe der Tierbestände, ...).

Erinnert euch an die Einheiten in der ehemaligen DDR. Könnt ihr guten Gewissens zum unterschreiben gehen? Matthias Kempf, Grub am Forst