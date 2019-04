Was wir sind

Was wird sein, wenn wir uns mal nicht mehr alleine helfen können? Diese Gedanken macht man sich als Senior immer öfter. Da kommt dann meistens der Spruch von den Kindern: "Wir sind doch für euch da!" In dem Moment ist der sicher ehrlich gemeint. Doch wenn es dann so weit ist, sind sie oft hilflos in so einer Situation. Nicht, dass sie nicht helfen wollen. Aber es ist halt unheimlich schwer in unserer Zeit, denn die Kinder sind oft voll beschäftigt. Zwei oder drei Stunden Pflege am Tag würden noch gehen. Aber oft ist die Krankheit der Senioren so schwer, dass die Kinder das nicht mehr leisten können. Ich kenne junge Leute, die traurig sind, weil sie nicht helfen können. Dann wird überlegt, ob man Hilfe aus dem Ausland, ambulante Hilfe holt oder sich an eine Tagespflege oder ein Seniorenheim wendet. Doch wer soll das bezahlen? Oft reicht die Rente gerade mal zum Leben.

I rgendetwas stimmt doch da nicht mehr in unserer Gesellschaft! Alte Menschen werden oft nicht mal gefragt, wenn sie ihre Wohnung verlassen müssen. Junge Leute bekommen bei Problemen psychologische Betreuung, alte bleiben mit ihrem Kummer allein. Es sind ja nur die Alten! Sollte da nicht auch hingeschaut werden? Viele Kinder pflegen ihre Eltern, bis auch sie selbst nicht mehr können. Auch da ist Hilfe nötig. Es gibt noch viel zu tun in unserer Gesellschaft. Auf keinen Fall dürfen alte Menschen einfach abgeschoben werden, denn sie sind Teil unserer Gesellschaft und müssen integriert werden. Ich hoffe nur, dass ich im Alter nicht in so eine Situation komme und nicht mehr selbst bestimmen kann. Denn der Gedanke daran macht Angst.